Нет, не вправе.

Заявить вычет без счета-фактуры можно лишь в некоторых случаях. Например, с расходов на командировки по бланкам строгой отчетности. В других случаях для вычета необходим счет-фактура от поставщика услуг (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Даже если банк выставит счет-фактуру, заявлять вычет рискованно. Перечень операций, которые освобождены от НДС, назван в статье 149 НК РФ. К ним относятся банковские операции — открытие счетов, кассовое обслуживание и т. п. (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). Этот список не исчерпывающий. По мнению Минфина, оформление чековой книжки — это тоже банковская операция, которая освобождена от НДС (письмо от 13.12.10 № 03-07-05/42). А значит, у покупателя нет права на вычет.