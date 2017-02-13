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13 февраля 36 просмотров

В январе фирма оформила чековую книжку. За это банк снял комиссию с расчетного счета. Сумма услуг записана с НДС. Счет-фактуру банк не выдал. Вправе ли компания заявить вычет на основании выписки?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Заявить вычет без счета-фактуры можно лишь в некоторых случаях. Например, с расходов на командировки по бланкам строгой отчетности. В других случаях для вычета необходим счет-фактура от поставщика услуг (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Даже если банк выставит счет-фактуру, заявлять вычет рискованно. Перечень операций, которые освобождены от НДС, назван в статье 149 НК РФ. К ним относятся банковские операции — открытие счетов, кассовое обслуживание и т. п. (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). Этот список не исчерпывающий. По мнению Минфина, оформление чековой книжки — это тоже банковская операция, которая освобождена от НДС (письмо от 13.12.10 № 03-07-05/42). А значит, у покупателя нет права на вычет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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