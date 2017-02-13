Есть несколько вариантов.

Выбивать чеки и вести кассу может любой работник по решению директора. Чтобы водитель выполнял функции кассира, можно добавить эти обязанности в должностную инструкцию. С новой инструкцией работника надо ознакомить под подпись ( п. 4 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У ). В этом случае компания не обязана доплачивать водителю за ведение кассовых операций.

Еще можно предусмотреть должность кассира в штатном расписании. Тогда есть два варианта, как дальше оформить отношения. Первый — заключить трудовой договор о работе по совместительству ( ч. 1 ст. 60.1 ТК РФ ). Второй — поручить дополнительную работу за доплату (совмещение профессий). Для этого надо получить согласие сотрудника на дополнительную работу, согласовать размер доплаты и издать приказ о совмещении ( ст. 151 ТК РФ ).