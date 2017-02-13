Стоимость шин фирма вправе списать в 2017 году.

При смене резины компания не модернизирует машину. Значит, увеличивать первоначальную стоимость автомобиля не требуется. Амортизировать такое имущество также не надо, даже если комплект стоит дороже 100 тыс. рублей. Зимняя резина — это запчасти, поэтому списывать их надо в порядке, установленном для учета материалов.

Расходы на покупку запчастей учитывают после фактической установки на автомобиль (п. 2 ст. 272 НК РФ). Компания купила машину только в январе. А значит, не могла установить зимний комплект раньше 2017 года. Поэтому списать расходы получится только в этом году. Затраты на сезонные шины надо документально подтвердить. Для этого необходимы товарные накладные на покупку материалов, а также акт о замене шин. Составить документ можно в свободной форме или по форме М-11.