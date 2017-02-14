Если у компании нет недоимки по взносам, то претензий не будет.

Срок уплаты взносов за декабрь — не позднее 16 января 2017 года. Закон не запрещает платить их заранее. В этом отличие от НДФЛ. Более того, фонды сами рекомендовали компаниям перечислить деньги до конца 2016 года. Это позволяет передать в ФНС более полные данные о расчетах компаний по взносам.

Не страшно, что взносы фирма начислила позже, чем заплатила. Досрочные декабрьские взносы попадают в 4-ФСС и РСВ-1 за 2016 год. Проверяющие сопоставят начисленные и уплаченные взносы, которые компания отразила в отчетах. Если у организации нет долгов, то досрочные платежи фонды автоматически зачтут в счет взносов за декабрь. Подавать заявление на зачет не нужно. В 2017 году фирма также вправе платить взносы досрочно, Налоговый кодекс этого не запрещает. Главное не нарушать срок уплаты.

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