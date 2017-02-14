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14 февраля 184 просмотра

Декабрьские взносы фирма рассчитала и перечислила 26 декабря 2016 года. А начислила 31 декабря. Теперь переживают, правильно ли поступили. Считаются ли взносы уплаченными, если компания перечислила их раньше, чем начислила? Не будет ли у проверяющих претензий?

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отвечает:

Если у компании нет недоимки по взносам, то претензий не будет.

Срок уплаты взносов за декабрь — не позднее 16 января 2017 года. Закон не запрещает платить их заранее. В этом отличие от НДФЛ. Более того, фонды сами рекомендовали компаниям перечислить деньги до конца 2016 года. Это позволяет передать в ФНС более полные данные о расчетах компаний по взносам.

Не страшно, что взносы фирма начислила позже, чем заплатила. Досрочные декабрьские взносы попадают в 4-ФСС и РСВ-1 за 2016 год. Проверяющие сопоставят начисленные и уплаченные взносы, которые компания отразила в отчетах. Если у организации нет долгов, то досрочные платежи фонды автоматически зачтут в счет взносов за декабрь. Подавать заявление на зачет не нужно. В 2017 году фирма также вправе платить взносы досрочно, Налоговый кодекс этого не запрещает. Главное не нарушать срок уплаты.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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