Безопаснее заполнить ИНН .

Узнать этот номер можно на сайте ФНС.

При приеме на работу сотрудник не обязан представлять свидетельство о присвоении ИНН . Но в справках 2-НДФЛ идентификационный номер можно не заполнять только при его отсутствии (раздел IV Порядка утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). То есть в случаях, если у работника этого номера нет. В то же время всем россиянам присваивают ИНН при рождении.

Если работник не предъявлял свидетельство, компания сама может узнать номер при помощи сервиса «Узнай свой ИНН » на сайте ФНС. Так рекомендуют делать налоговики (письмо ФНС России от 17.12.15 № БС-4-11/22148@). Если у физика нет ИНН, то в справке надо заполнить 12 нулей (раздел II Формата, утв. приказом ФНС России от 30.10.15 ММВ-7-11/485@).

Рискованно не заполнять или ставить произвольный номер в справке, так как программа инспекции автоматически находит ошибки в ИНН. С 2016 года инспекция вправе оштрафовать компанию на 500 рублей за каждую справку 2-НДФЛ с недостоверными сведениями (ст. 126.1 НК РФ).

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