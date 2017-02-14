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14 февраля 56 просмотров

Учет у предпринимателя на упрощенке. Бизнесмен продает товары через интернет-магазин. С ноября предприниматель принимает к оплате электронные деньги от клиентов на Яндекс. Кошелек. До конца года бизнесмен хранил эти деньги в личном кабинете. На счет в банке перевел их только в январе. В каком периоде надо учесть выручку — в 2016 или 2017 году?

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отвечает:

Доход надо учесть в периоде, в котором электронные деньги поступили от покупателя.

Бизнесмен вправе принимать от покупателей электронные деньги (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ). Доходы на упрощенке учитывают кассовым методом, то есть по мере оплаты (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). С помощью электронных денег клиент оплачивает покупку в интернет-магазине. А значит, электронная валюта приравнена к деньгам на счете предпринимателя в банке. Поэтому доход надо учесть на дату, когда на электронный кошелек пришли деньги. С этим согласны и специалисты Минфина (письмо от 22.08.14 № 03-11-11/42017).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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