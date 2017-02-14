Доход надо учесть в периоде, в котором электронные деньги поступили от покупателя.

Бизнесмен вправе принимать от покупателей электронные деньги (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ). Доходы на упрощенке учитывают кассовым методом, то есть по мере оплаты (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). С помощью электронных денег клиент оплачивает покупку в интернет-магазине. А значит, электронная валюта приравнена к деньгам на счете предпринимателя в банке. Поэтому доход надо учесть на дату, когда на электронный кошелек пришли деньги. С этим согласны и специалисты Минфина (письмо от 22.08.14 № 03-11-11/42017).

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