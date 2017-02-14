Компенсацию надо посчитать из количества дней, которые накопились к моменту начала прогула.

По общему правилу компенсацию за неиспользованный отпуск надо считать исходя из заработка за последние 12 месяцев, предшествующих дню увольнения. В случае прогула это тот день, когда компания собрала доказательства и составила приказ об увольнении.

Дни прогула обычно не исключают из расчетного периода. Но, если сотрудник прогуливал больше года, у него за весь расчетный период нет заработка. Поэтому компенсацию при увольнении надо определить исходя из зарплаты, начисленной за более ранний период, равный расчетному. То есть за 12 месяцев, предшествующих периоду прогула. Такой алгоритм следует из пункта 6 Положения (утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922).

Если же работник прогуливал меньше 12 месяцев, компенсацию надо считать по общим правилам — из доходов за 12 месяцев, предшествующих дню увольнения.