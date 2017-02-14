Возможен и тот, и другой способ. Компания самостоятельно устанавливает, в каком порядке ей списывать материалы. Это предусматривает, в частности, пункт 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Материалы списывают в производство по акту, который утверждает руководитель компании.

В первом случае это делают ежемесячно. Обычно на основании отчета по форме М-29. Его составляет прораб по данным о выполненных объемах СМР из журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а). По этим данным впоследствии подрядчик составляет акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 или по другой согласованной с заказчиком форме.

Во втором случае материалы списывают на основании подписанного акта сдачи-приемки работ (№ КС-2 или другой формы). Этот способ более точный и позволяет не корректировать суммы, которые отнесли на затраты до того, как подписали акт выполненных работ.

Как правило, строительные компании составляют такой акт ежемесячно – для учета объемов выполненных работ и расчетов с заказчиком. Причем независимо от этапов и передачи результата работ заказчику. Это позволяет обеспечить непрерывный и своевременный учет материальных затрат.