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14 февраля 73 просмотра

Как списывать стройматериалы со счета 10 на счет 20 – ежемесячно или на дату, когда заказчик и исполнитель подписали акт сдачи-приемки работ по форме № КС-2?

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отвечает:

Возможен и тот, и другой способ. Компания самостоятельно устанавливает, в каком порядке ей списывать материалы. Это предусматривает, в частности, пункт 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Материалы списывают в производство по акту, который утверждает руководитель компании.

В первом случае это делают ежемесячно. Обычно на основании отчета по форме М-29. Его составляет прораб по данным о выполненных объемах СМР из журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а). По этим данным впоследствии подрядчик составляет акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 или по другой согласованной с заказчиком форме.

Во втором случае материалы списывают на основании подписанного акта сдачи-приемки работ (№ КС-2 или другой формы). Этот способ более точный и позволяет не корректировать суммы, которые отнесли на затраты до того, как подписали акт выполненных работ.

Как правило, строительные компании составляют такой акт ежемесячно – для учета объемов выполненных работ и расчетов с заказчиком. Причем независимо от этапов и передачи результата работ заказчику. Это позволяет обеспечить непрерывный и своевременный учет материальных затрат.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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