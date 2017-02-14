Сдачу-приемку результата выполненных работ можете оформить обычным актом, который подписывают обе стороны договора (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Унифицированные формы сейчас применять не обязательно. Если подрядчик их не использует, то и требовать от него акт по форме № КС-2 и справку по форме № КС-3 не нужно.

В акте выполненных работ должны быть отражены все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Чтобы избежать разногласий, заранее оговорите с подрядчиком, какие формы применять. И приведите их в приложении к договору.

Итого у подрядчика нужно запросить:

все документы, которые стороны согласовали в договоре (к примеру, если заказчик обязан возместить подрядчику стоимость материалов, от него надо получить подтверждающие документы);

счет-фактуру (если подрядчик – плательщик НДС);

акт выполненных работ (по согласованной сторонами форме).

Нужна ли смета в этом случае, стороны решают самостоятельно, но лучше составить.