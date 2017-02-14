Можно ли выдать окончательный расчет работнику бюджетного учреждения за счет выручки из кассы и не перечислять деньги на расчетный счет?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
редакция журнала «Учет в образовании» отвечает:
Бюджетные учреждения вправе использовать выручку от платной деятельности напрямую из кассы, минуя лицевой счет.
Перечень целей, на которые разрешено тратить деньги из кассы, приведен в пункте 2 Указаний Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. Помимо зарплаты, эти средства можно направить, например, на социальные выплаты или командировочные.