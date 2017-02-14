Может ли образовательное учреждение обязать педагога получить дополнительное профессиональное образование за свой счет?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
редакция журнала «Учет в образовании» отвечает:
Учреждение не может обязать работника получить дополнительное профессиональное образование (ДПО) за счет собственных средств. Кроме того, нельзя включить такое условие в трудовой или коллективный договор.
Обеспечить ДПО – это компетенция работодателя (п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).