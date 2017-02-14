Учреждение не может обязать работника получить дополнительное профессиональное образование (ДПО) за счет собственных средств. Кроме того, нельзя включить такое условие в трудовой или коллективный договор.

Обеспечить ДПО – это компетенция работодателя (п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).