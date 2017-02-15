Можно обратиться в суд.

Если ревизоры направили предписание о том, чтобы учреждение представило им большой объем документов в короткий срок (в течение шести-семи рабочих часов), суд, скорее всего, признает это предписание неисполнимым. Поскольку установленный в нем срок – недостаточный для подготовки и представления всех запрашиваемых документов. Например, такое решение вынесено в постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 18 декабря 2012 г. по делу № А82-4747/2012.

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