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15 февраля 29 просмотров

Ревизоры запрашивают у школы документы, которые нужны им для ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Срок установили до 16.00 этого же дня. Так как документов очень много, бухгалтер не успевает их собрать. Как поступить?

отвечает:

Можно обратиться в суд.

Если ревизоры направили предписание о том, чтобы учреждение представило им большой объем документов в короткий срок (в течение шести-семи рабочих часов), суд, скорее всего, признает это предписание неисполнимым. Поскольку установленный в нем срок – недостаточный для подготовки и представления всех запрашиваемых документов. Например, такое решение вынесено в постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 18 декабря 2012 г. по делу № А82-4747/2012.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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