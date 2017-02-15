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15 февраля 18 просмотров

Аудиторы предписали учреждению вернуть в бюджет суммы, но при этом не указали сумму возврата. Может ли учреждение обратиться в суд, чтобы он отменил предписание?

отвечает:

Да, может.

Подобное предписание отменили в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 августа 2016 г. № Ф02-4353/2016 по делу № А78-10871/2015. Причина в том, что орган муниципального контроля превысил пределы проверяемого периода и предмета проверки. И несмотря на то что проверка затянулась, представление содержало много неточностей, на которые суд также обратил внимание. В частности, аудиторы предписали учреждению вернуть в бюджет суммы, но при этом не указали размер сумм возврата и конкретные фактические данные, материалы и документы проверки.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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