Да, может.

Подобное предписание отменили в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 августа 2016 г. № Ф02-4353/2016 по делу № А78-10871/2015. Причина в том, что орган муниципального контроля превысил пределы проверяемого периода и предмета проверки. И несмотря на то что проверка затянулась, представление содержало много неточностей, на которые суд также обратил внимание. В частности, аудиторы предписали учреждению вернуть в бюджет суммы, но при этом не указали размер сумм возврата и конкретные фактические данные, материалы и документы проверки.

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