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15 февраля 36 просмотров

В бюджетное учреждение прибыли ревизоры. Однако уведомления о проверке учреждение не получало. Законно ли их требование провести проверку без предварительного уведомления?

отвечает:

Нет, не законно.

Такой факт отмечен в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 июля 2015 г. № Ф03-2051/2015 по делу № А24-4634/2014. Причем проверяющие не согласились с выводами судей. Доводы счетной палаты о том, что нарушение срока уведомления не помешало учреждению подготовить необходимые для проверки документы, суд не принял. А Верховный суд РФ отказал органу финансового контроля и не стал передавать дело для пересмотра в судебную коллегию по экономическим спорам (определение от 26 ноября 2015 г. № 303-КГ15-11543).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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