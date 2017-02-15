Нет, не законно.

Такой факт отмечен в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 июля 2015 г. № Ф03-2051/2015 по делу № А24-4634/2014. Причем проверяющие не согласились с выводами судей. Доводы счетной палаты о том, что нарушение срока уведомления не помешало учреждению подготовить необходимые для проверки документы, суд не принял. А Верховный суд РФ отказал органу финансового контроля и не стал передавать дело для пересмотра в судебную коллегию по экономическим спорам (определение от 26 ноября 2015 г. № 303-КГ15-11543).

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