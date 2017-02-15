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15 февраля 31 просмотр

В прошлом году акционеры приняли решение о распределении дивидендов. Но на дату выплаты выяснили, что, если фирма выдадаст дивиденды, чистые активы будут меньше уставного капитала. Деньги акционеры не получили. Сдавать ли по итогам года приложение 2 с декларацией по налогу на прибыль?

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отвечает:

Не надо сдавать.

Сведения о дивидендах, выплаченных акционерам, компания сдает в составе декларации по налогу на прибыль. Для этого на каждого акционера организация заполняет приложение 2 к декларации за год (п. 17.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600@).

Заполнять приложение 2  необходимо, если акционеры получили в течение налогового периода доход (письмо ФНС России от 20.08.15 № СА-4-7/14701@). Компания не вправе выплачивать дивиденды, если на дату выдачи стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала (п. 4 ст. 43 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). А раз акционеры ничего не получили, приложение 2 с пустыми строчками сдавать в инспекцию не нужно.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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