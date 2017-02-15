Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Регистрационный номер в 4‑ФСС стал поводом для штрафа

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
15 февраля 21 просмотр

Фирма находится в Ставрополе. На шесть месяцев арендовала офисное помещение в г. Краснодаре. Туда работники будут ездить в командировки на срок меньше месяца: изучать рынок сбыта. Нанимать сотрудников в Краснодаре не будут. Надо ли регистрировать обособленное подразделение?

отвечает:

Безопаснее зарегистрировать.

Обособленным считается отдельно расположенное подразделение, по местонахождению которого компания создала стационарные рабочие места на срок более месяца (ст. 11 НК РФ). Рабочим считается место, где должен находиться сотрудник или куда он должен прибыть в связи с выполнением обязанностей (ст. 209 ТК РФ).

Помещение фирма арендует на шесть месяцев. Все это время в офис будут ездить сотрудники. Каким способом они будут работать — постоянно или в командировке, не имеет значения. И не важно, сколько времени каждый проведет в офисе. Считается, что компания создала рабочие места на срок больше месяца. Значит, надо зарегистрировать обособленное подразделение. Так считают чиновники и некоторые судьи (письмо Минфина России от 13.11.15 № 03-02-07/1/65879,постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.06.15 № Ф08-3514/2015).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.