Безопаснее зарегистрировать.

Обособленным считается отдельно расположенное подразделение, по местонахождению которого компания создала стационарные рабочие места на срок более месяца (ст. 11 НК РФ). Рабочим считается место, где должен находиться сотрудник или куда он должен прибыть в связи с выполнением обязанностей (ст. 209 ТК РФ).

Помещение фирма арендует на шесть месяцев. Все это время в офис будут ездить сотрудники. Каким способом они будут работать — постоянно или в командировке, не имеет значения. И не важно, сколько времени каждый проведет в офисе. Считается, что компания создала рабочие места на срок больше месяца. Значит, надо зарегистрировать обособленное подразделение. Так считают чиновники и некоторые судьи (письмо Минфина России от 13.11.15 № 03-02-07/1/65879,постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.06.15 № Ф08-3514/2015).