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15 февраля 25 просмотров

Зарегистрировали компанию в начале прошлого года. Ее основной бизнес — монтаж оборудования. В течение срока гарантии фирма бесплатно устраняет недостатки. За весь прошлый год никто из клиентов не обратился в сервис. Создавать ли в бухучете резерв на гарантийный ремонт?

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отвечает:

Да, надо создать резерв.

Компания дает гарантию на свои товары или услуги. В этом случае в бухучете нужно создавать резерв (п. 5 ПБУ 8/2010). Ведь высока вероятность, что клиенты воспользуются гарантией.

Резерв зависит от предполагаемых расходов на гарантийный ремонт. Компания определяет эти суммы сама. Как правило, анализирует данные за прошлые периоды. Но поскольку фирма недавно начала вести деятельность, можно взять предполагаемые затраты.

Если гарантия более 12 месяцев, расходы надо умножать на коэффициент дисконтирования. Он зависит от ставки дисконтирования, которую компания прописывает в учетной политике (п. 20 ПБУ 8/2010). Ставку компания устанавливает сама в зависимости от инфляции, финансовых рисков и т. п.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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