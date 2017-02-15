Да, надо создать резерв.

Компания дает гарантию на свои товары или услуги. В этом случае в бухучете нужно создавать резерв (п. 5 ПБУ 8/2010). Ведь высока вероятность, что клиенты воспользуются гарантией.

Резерв зависит от предполагаемых расходов на гарантийный ремонт. Компания определяет эти суммы сама. Как правило, анализирует данные за прошлые периоды. Но поскольку фирма недавно начала вести деятельность, можно взять предполагаемые затраты.

Если гарантия более 12 месяцев, расходы надо умножать на коэффициент дисконтирования. Он зависит от ставки дисконтирования, которую компания прописывает в учетной политике (п. 20 ПБУ 8/2010). Ставку компания устанавливает сама в зависимости от инфляции, финансовых рисков и т. п.