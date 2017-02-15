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Налоговики сами исправят ошибки в платежках по взносам

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№4
15 февраля 42 просмотра

Компания будет участвовать в рекламной выставке на конференции. Для этого изготовила стенд стоимостью 500 тыс. рублей. Выставка будет длиться всего месяц. По ее окончании стенд разберут и не будут больше использовать. Вправе ли фирма списать расходы единовременно?

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отвечает:

Вправе, если больше не сможет использовать стенд. Но есть риск споров с инспекторами.

Активы дороже 100 тыс. рублей, которые можно использовать более 12 месяцев, списывают только через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ). Срок полезного использования определяют по Классификатору (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1). По активам, которые в этом документе не названы, компания определяет срок сама. Если компания после выставки больше нигде не сможет использовать актив, расходы можно списать единовременно.

Фирма не сможет пользоваться активом дольше месяца, но это нужно подтвердить. Например, в приказе написать, что стенд сделан под конкретное помещение. А в акте о списании уточнить, что после демонтажа конструкция разрушилась. Если налоговики снимут расходы, защититься получится в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.12.15 № Ф08-9230/2015).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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