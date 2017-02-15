В декларации надо записать только проценты по займу.

В разделе 7 декларации по НДС следует отражать операции, которые не облагаются НДС по любому основанию (утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). Проценты освобождены от налога на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ. А сам заем не является объектом налогообложения НДС (п. 2 ст. 146, подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ).

В то же время в графе 2 раздела 7 надо показать стоимость реализованных услуг. А при выдаче займа такая стоимость — это только проценты, начисленные по договору. Значит, саму сумму займа отражать в разделе 7 не требуется (письмо ФНС России от 29.04.13 № ЕД-4-3/7896). Проценты надо записать в графе 2, а в графе 1 поставить код 1010292 (п. 44.3, 44.4 приложения 2 к приказу № ММВ-7-3/558@).