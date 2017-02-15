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15 февраля 70 просмотров

У контрагента возникли финансовые трудности, поэтому в сентябре фирма выдала ему заем под проценты. Какую сумму надо отразить в разделе 7 декларации по НДС: заем с процентами или только проценты?

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отвечает:

В декларации надо записать только проценты по займу.

В разделе 7 декларации по НДС следует отражать операции, которые не облагаются НДС по любому основанию (утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@). Проценты освобождены от налога на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ. А сам заем не является объектом налогообложения НДС (п. 2 ст. 146, подп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ).

В то же время в графе 2 раздела 7 надо показать стоимость реализованных услуг. А при выдаче займа такая стоимость — это только проценты, начисленные по договору. Значит, саму сумму займа отражать в разделе 7 не требуется (письмо ФНС России от 29.04.13 № ЕД-4-3/7896). Проценты надо записать в графе 2, а в графе 1 поставить код 1010292 (п. 44.3, 44.4 приложения 2 к приказу № ММВ-7-3/558@).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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