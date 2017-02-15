Руководитель вправе не платить налог на имущество только за одну квартиру.

Пенсионеры вправе не платить налог с части имущества. В частности, за жилье. Причем кодекс не содержит исключений для пенсионеров, которые продолжают работать. В то же время, если в собственности несколько объектов имущества одного вида, освободить от налога можно только один (п. 3 ст. 407 НК РФ, письмо Минфина России от 22.10.15 № 03-05-06-01/60624).

Налог за «физиков» считают инспекторы. Из кодекса следует, что при расчете налоговики сами определят самую дорогую квартиру и освободят ее от налога (п. 7 ст. 407 НК РФ). Но безопаснее сообщить о выбранном объекте в инспекцию.

Чтобы освободиться от налога, в инспекцию нужно подать заявление о предоставлении льготы в свободной или рекомендованной форме (письмо ФНС России от 16.11.15 № БС-4-11/19976@). Также надо подать уведомление о выбранном льготном жилье (утв. приказом ФНС России от 13.07.15 № ММВ-7-11/280@). Срок — не позднее 1 ноября текущего года (п. 7 ст. 407 НК РФ).

К бумагам необходимо приложить копию документа, подтверждающего право на льготу. Например, пенсионное удостоверение. За квартиру, которую руководитель выбрал как льготную, инспекторы посчитают налог за январь – март (п. 6 ст. 408 НК РФ). По двум оставшимся квартирам налог следует платить за весь год.