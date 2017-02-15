Стоит учесть квартиру как товар. Если фирма решит сдавать ее в аренду, то потребуется перевести недвижимость в основное средство. От порядка учета зависит, как компания будет учитывать расходы.

Компания отражает активы в учете в зависимости от их назначения. Если фирма будет продавать квартиру, ее нужно учесть как товар. Если сдавать в аренду, то это основное средство. Поскольку организация еще не решила, что будет делать с имуществом, проще учесть квартиру на счете 41 «Товары». А если найдете арендатора, можно будет перевести актив из товаров в основное средство.

Если квартира является товаром, ее стоимость можно учесть в расходах на упрощенке только после реализации (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Если квартира — основное средство, стоимость списывают равными долями в том году, в котором компания ввела актив в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Но при продаже жилья расходы надо будет восстановить и списать только амортизацию, начисленную по правилам главы 25 НК РФ (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

От порядка учета также зависит, надо ли платить налог на имущество. Компании на упрощенке платят налог только с кадастровой стоимости. Если фирма отразит квартиру на счете 01 «Основные средства», платить налог не потребуется. Если жилье учтено как товар, оно облагается по кадастровой стоимости (подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).