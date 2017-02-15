Платить налог и отчитываться надо в инспекцию, где находится участок.

Налог за месяц, в котором компания зарегистрировала право собственности, нужно платить по особым правилам. Если фирма получила свидетельство до 15-го числа, то налог требуется заплатить полностью за месяц. А если компания оформила право собственности позже, то этот месяц в расчет брать не надо (п. 7 ст. 396 НК РФ).

Организация купила землю 17 декабря — тогда налог за 2016 год платить не потребуется, но надо сдать нулевую декларацию (п. 1 ст. 398 НК РФ).

За первый квартал потребуется перечислить аванс в налоговую по месту учета земли не позднее 4 мая (п. 6.2 Решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25.11.10 № 97).