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Какие коды ставить в 2‑НДФЛ за 2016 год — старые или новые

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15 февраля 52 просмотра

17 декабря прошлого года фирма купила землю в г. Анапе Краснодарского края. Но компания зарегистрирована в Москве. В какую инспекцию платить налог и сдавать декларацию: в нашу или по местонахождению земельного участка?

отвечает:

Платить налог и отчитываться надо в инспекцию, где находится участок.

Налог за месяц, в котором компания зарегистрировала право собственности, нужно платить по особым правилам. Если фирма получила свидетельство до 15-го числа, то налог требуется заплатить полностью за месяц. А если компания оформила право собственности позже, то этот месяц в расчет брать не надо (п. 7 ст. 396 НК РФ).

Организация купила землю 17 декабря — тогда налог за 2016 год платить не потребуется, но надо сдать нулевую декларацию (п. 1 ст. 398 НК РФ).

За первый квартал потребуется перечислить аванс в налоговую по месту учета земли не позднее 4 мая (п. 6.2 Решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25.11.10 № 97).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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