Нет, дата в накладной может отличаться от даты составления счета-фактуры. Кодекс разрешает оформить счет-фактуру позже дня отгрузки. Главное, чтобы разница между датами не превышала пяти календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, дата в накладной может отличаться от даты составления счета-фактуры. Кодекс разрешает оформить счет-фактуру позже дня отгрузки. Главное, чтобы разница между датами не превышала пяти календарных дней (п. 3 ст. 168 НК РФ).
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