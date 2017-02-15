Да.
Код постановки на учет — вспомогательный реквизит. Ошибка в КПП не мешает инспекторам идентифицировать покупателя по ИНН и не лишает права на вычет НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да.
Код постановки на учет — вспомогательный реквизит. Ошибка в КПП не мешает инспекторам идентифицировать покупателя по ИНН и не лишает права на вычет НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ).
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