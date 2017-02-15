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15 февраля 153 просмотра

Как отразить в 6-НДФЛ декабрьскую зарплату, выданную в декабре?

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Декабрьская зарплата, выданная в декабре, в 6-НДФЛ отражается так.

В раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год включите сумму начисленной зарплаты за декабрь по строке 020. Исчисленный НДФЛ укажите по строке 040, а удержанный налог – по строке 070. Датой удержания налога будет 31 декабря 2016 года. Именно в этот день вы начислите зарплату и зачтете ее в счет ранее выплаченного аванса. Как заполнить раздел 2, читайте в рекомендации.

Об НДФЛ, удержанном из доходов физлиц, отчитывайтесь ежеквартально. Для этого составляйте форму 6-НДФЛ. Она утверждена приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450. В этом же документе есть электронный формат и порядок заполнения.

Сдавать расчеты по форме 6-НДФЛ должны все налоговые агенты (п. 2 ст. 230 НК РФ). Основание, по которому организация или предприниматель признается налоговым агентом (ст. 226 или 226.1 НК РФ), значения не имеет (письмо Минфина России от 2 ноября 2015 г. № 03-04-06/63268).

Как правило, налоговые агенты по НДФЛ – это работодатели, то есть организации и предприниматели, которые выплачивают доходы по трудовым договорам. Или заказчики – организации и предприниматели, которые выплачивают доходы исполнителям на основании гражданско-правовых договоров.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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