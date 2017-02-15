Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Две новые причины перепроверить записи о компании в ЕГРЮЛ

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
15 февраля 66 просмотров

Какой ОКВЭД ставить в отчетах за 2016 год?

Формы по теме

отвечает:

ОКВЭД в отчетах за 2016 год ставьте только из нового классификатора. С 1 января 2017 года старый классификатор ОК 029-2001 утратил силу. Теперь действует только новый ОК 029-2014. Какие коды ОКВЭД указывать в уточненках за прошлые годы, смотрите в рекомендации.

Формы и электронные форматы налоговых деклараций (расчетов), а также порядок их заполнения и представления по телекоммуникационным каналам связи должна утверждать ФНС России по согласованию с Минфином России (абз. 1 п. 7 ст. 80 НК РФ). Большинство форм отчетности в настоящее время соответствует этому требованию. Однако отдельные формы были введены в действие приказами финансового ведомства. Их можно применять до тех пор, пока налоговая служба не издаст приказы об утверждении новых документов (п. 14 ст. 10 Закона от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ).

Бланками налоговой отчетности инспекции должны обеспечивать организации бесплатно (абз. 8 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Все формы налоговой отчетности в настоящее время приспособлены для считывания информации с помощью сканеров (являются машинно-ориентированными). В связи с этим к бумажным бланкам предъявляются дополнительные требования.

В частности:

  • бланк должен быть напечатан на бумаге формата А4;
  • ширина полей не должна превышать 5 мм;
  • информация должна быть только с одной стороны листа;
  • текст должен быть напечатан только черным цветом;
  • бланк должен содержать штриховой код и т. д.

Такой порядок предусмотрен Едиными требованиями, утвержденными приказом ФНС России от 20 декабря 2010 г. № ММВ-7-6/741. Поэтому, если организация сдает декларации на бланках, размноженных на копировальной технике, этот порядок нужно соблюдать.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.