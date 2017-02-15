ОКВЭД в отчетах за 2016 год ставьте только из нового классификатора. С 1 января 2017 года старый классификатор ОК 029-2001 утратил силу. Теперь действует только новый ОК 029-2014. Какие коды ОКВЭД указывать в уточненках за прошлые годы, смотрите в рекомендации.

Формы и электронные форматы налоговых деклараций (расчетов), а также порядок их заполнения и представления по телекоммуникационным каналам связи должна утверждать ФНС России по согласованию с Минфином России (абз. 1 п. 7 ст. 80 НК РФ). Большинство форм отчетности в настоящее время соответствует этому требованию. Однако отдельные формы были введены в действие приказами финансового ведомства. Их можно применять до тех пор, пока налоговая служба не издаст приказы об утверждении новых документов (п. 14 ст. 10 Закона от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ).

Бланками налоговой отчетности инспекции должны обеспечивать организации бесплатно (абз. 8 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Все формы налоговой отчетности в настоящее время приспособлены для считывания информации с помощью сканеров (являются машинно-ориентированными). В связи с этим к бумажным бланкам предъявляются дополнительные требования.

В частности:

бланк должен быть напечатан на бумаге формата А4;

ширина полей не должна превышать 5 мм;

информация должна быть только с одной стороны листа;

текст должен быть напечатан только черным цветом;

бланк должен содержать штриховой код и т. д.

Такой порядок предусмотрен Едиными требованиями, утвержденными приказом ФНС России от 20 декабря 2010 г. № ММВ-7-6/741. Поэтому, если организация сдает декларации на бланках, размноженных на копировальной технике, этот порядок нужно соблюдать.