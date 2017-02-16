Налог надо считать в последний день каждого месяца, а удержать — с ближайшей зарплаты.

С 1 января 2016 года доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах возникает на последний день каждого месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ). На эту дату надо рассчитать НДФЛ по ставке 35 процентов.

Первый раз выгоду надо определить на 31 января. Если в этот день работник не получает других доходов, то удержать налог нужно с ближайшей зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ). Например, с зарплаты за январь, которую компания выдает в феврале. Сумма удержанного налога не должна превышать 50 процентов от выплат (п. 4 ст. 226 НК РФ).

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