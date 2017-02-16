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16 февраля 39 просмотров

Компания на упрощенке. Продает товары в фирменных коробках. На коробки наклеивает стикеры со своим адресом и телефоном. Фирма вправе списать расходы на стикеры?

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отвечает:

Да, вправе.

Стикеры не названы в закрытом перечне расходов на упрощенке (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но на наклейках есть информация о компании, которую видит не только клиент. А значит, расходы на их покупку можно списать как рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Затраты на рекламу списывают по особым правилам: одни нормируют, другие учитывают полностью. Без ограничений можно списать расходы, прямо перечисленные в пункте 4 статьи 264 НК РФ. Это, например, траты на наружную рекламу, участие в ярмарках и др.

А вот стикеры в статье 264 НК РФ не названы. Значит, расходы можно учесть только в пределах 1 процента от выручки.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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