Да, вправе.

Стикеры не названы в закрытом перечне расходов на упрощенке (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но на наклейках есть информация о компании, которую видит не только клиент. А значит, расходы на их покупку можно списать как рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Затраты на рекламу списывают по особым правилам: одни нормируют, другие учитывают полностью. Без ограничений можно списать расходы, прямо перечисленные в пункте 4 статьи 264 НК РФ. Это, например, траты на наружную рекламу, участие в ярмарках и др.

А вот стикеры в статье 264 НК РФ не названы. Значит, расходы можно учесть только в пределах 1 процента от выручки.

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