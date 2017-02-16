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16 февраля 13 просмотров

Фирма продает диски с программами оптом и в розницу. Освобождены ли эти операции от НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149?

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отвечает:

Нет.

Компании вправе не платить НДС только при передаче прав на использование программ (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Но только если продавец передает права на использование по лицензионным договорам (п. 1 ст. 1235, 1286 ГК РФ). С этим выводом согласны и специалисты Минфина России (письмо от 12.01.09 № 03-07-05/01).

Фирма реализует запечатанные диски с копиями программ. То есть фактически продает программу как товар, а не исключительные права на нее. Поэтому налог надо исчислить в общем порядке по ставке 18 процентов (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 164 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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