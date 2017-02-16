Компания закупает товары оптом и продает в розницу. Товары приходят в паллетах, коробках и пеналах. Тара невозвратная, но фирма ее отдельно не оплачивает. Надо ли оценить тару и учесть ее в доходах?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не надо.
Компания заплатила поставщику по договору и приняла упакованный товар. Значит, стоимость тары входит в цену сделки и компания получила ее не бесплатно (п. 2 ст. 248 НК РФ). Поэтому рыночную стоимость тары не надо учитывать в доходах (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Выручку потребуется учесть, если компания продаст товары и стоимость упаковки выделит в документах отдельно (п. 1 ст. 248 НК РФ). В то же время расходы на тару отдельно учитывать не надо. Компания спишет их в стоимости товара.