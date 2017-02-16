Недавно фирма стала получать от налоговиков письма с данными о задолженности своих сотрудников по личным налогам. В письмах приведен только список сотрудников, их ИНН и общая сумма недоимки по налогам. Должна ли компания отвечать на такие письма налоговиков?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В данном случае отвечать на письмо не требуется.
Инспекторы всего лишь рекомендуют компании проинформировать своих работников, что у них есть долги. Компания вправе сама решить, как передать сотрудникам информацию (п. 6 письма ФНС России от 21.10.15 № ГД-4-8/18401@).