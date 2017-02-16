На встречных проверках инспекторы требуют у заказчиков персональные данные «физиков», которые работают у контрагентов-подрядчиков. В частности, налоговики просят сообщить Ф.И.О., дату рождения, домашний адрес, паспортные данные работников, которым компания оформляла пропуска для входа на свою территорию. Вправе ли налоговики запрашивать персональные данные чужих работников?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, инспекторы вправе запросить такую информацию.
Эти сведения относятся к деятельности проверяемого контрагента. Информация необходима инспекторам, чтобы проверить реальность сделки. Проверяющие хотят удостовериться, что работы для заказчика выполняли сотрудники подрядчика (ст. 93.1 НК РФ).