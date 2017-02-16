Да, начислять.

Если поставщик передает новый товар взамен бракованного — это безвозмездная реализация. Поэтому на стоимость переданного товара надо начислить НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

При возврате бракованных изделий поставщик вправе принять к вычету НДС, который он начислил при реализации (п. 5 ст. 171 НК РФ). Ведь, отгрузив товары покупателю, производитель передал ему право собственности на продукцию и начислил НДС. Когда покупатель возвращает товар, происходит обратная реализация. Стороны договора «меняются ролями», и производитель становится покупателем собственной продукции. А значит, может принять к вычету НДС, предъявленный ему покупателем.