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16 февраля 39 просмотров

Начислять ли НДС при замене брака?

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отвечает:

Да, начислять.

Если поставщик передает новый товар взамен бракованного — это безвозмездная реализация. Поэтому на стоимость переданного товара надо начислить НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

При возврате бракованных изделий поставщик вправе принять к вычету НДС, который он начислил при реализации (п. 5 ст. 171 НК РФ). Ведь, отгрузив товары покупателю, производитель передал ему право собственности на продукцию и начислил НДС. Когда покупатель возвращает товар, происходит обратная реализация. Стороны договора «меняются ролями», и производитель становится покупателем собственной продукции. А значит, может принять к вычету НДС, предъявленный ему покупателем.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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