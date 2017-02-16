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16 февраля 50 просмотров

У сотрудника в январе родился ребенок. Он планирует сам получить единовременное пособие при рождении. Надо ли увеличивать пособие на районный коэффициент?

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отвечает:

Да, надо.

Единовременное пособие по уходу за ребенком вправе получить как мама, так и папа малыша (ст. 11 Федерального закона от 19.05.95 № 81‑ФЗ). Для этого надо обратиться к работодателю с заявлением, к которому приложить справку о рождении ребенка и справку с места работы второго родителя о том, что он не получал пособие (п. 28 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Если в регионе, где находится компания, применяется районный коэффициент, то он применяется и к пособиям (ст. 5 закона № 81-ФЗ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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