Да, надо.

Единовременное пособие по уходу за ребенком вправе получить как мама, так и папа малыша (ст. 11 Федерального закона от 19.05.95 № 81‑ФЗ). Для этого надо обратиться к работодателю с заявлением, к которому приложить справку о рождении ребенка и справку с места работы второго родителя о том, что он не получал пособие (п. 28 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Если в регионе, где находится компания, применяется районный коэффициент, то он применяется и к пособиям (ст. 5 закона № 81-ФЗ).