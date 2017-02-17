Да, надо.

Компания вправе применять упрощенку с нового календарного года или с момента регистрации. Чтобы перейти на спецрежим, надо уведомить инспекцию по форме 26.2–1 . После реорганизации запись об АО исключают из ЕГРЮЛ и регистрируют новую компанию — ООО. А значит, если компания хочет и дальше применять спецрежим, нужно снова уведомить об этом инспекцию (письмо Минфина России от 13.02.15 № 03-11-06/2/6553).

Срок на подачу уведомления о переходе на упрощенку — 30 календарных дней с момента постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). В уведомлении надо поставить код даты перехода — 2, то есть с момента регистрации компании.

Если не сообщить о переходе на упрощенку, компания останется на общей системе. Так же считают судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.12.15 № А26-2993/2015).

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