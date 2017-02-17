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17 февраля 137 просмотров

Директор часто берет под отчет крупные суммы. Накопилось уже около 1 млн рублей. Ни одного авансового отчета он еще не сдал, а срок на возврат денег уже истек. Сейчас руководитель хочет еще взять наличные из кассы на командировку. Есть ли риски для компании?

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отвечает:

Налоговики могут доначислить НДФЛ с выданных сумм. Кроме того, не исключен штраф за нарушение кассовой дисциплины.

Компания вправе выдать работнику деньги под отчет, только если он отчитался о потраченных суммах и вернул перерасход (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У). Если сотрудник не отчитался, а компания снова выдала деньги из кассы, налоговики штрафуют за такое нарушение по статье 15.1 КоАП РФ. Штраф составляет до 50 тыс. рублей. Оспорить его удается только в суде (постановление ВС РФ от 30.09.15 № 307-АД15-11670).

Есть и другой риск. По мнению налоговиков, у работника возникает доход, если он систематически получает деньги из кассы, но не отчитывается за них. Со всей суммы, по которой истек срок составления авансового отчета, налоговики требуют удержать НДФЛ. Причем судьи в некоторые регионах поддерживают такую позицию (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.12.15 № Ф10-4388/2015).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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