Налоговики могут доначислить НДФЛ с выданных сумм. Кроме того, не исключен штраф за нарушение кассовой дисциплины.

Компания вправе выдать работнику деньги под отчет, только если он отчитался о потраченных суммах и вернул перерасход (п. 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У). Если сотрудник не отчитался, а компания снова выдала деньги из кассы, налоговики штрафуют за такое нарушение по статье 15.1 КоАП РФ. Штраф составляет до 50 тыс. рублей. Оспорить его удается только в суде (постановление ВС РФ от 30.09.15 № 307-АД15-11670).

Есть и другой риск. По мнению налоговиков, у работника возникает доход, если он систематически получает деньги из кассы, но не отчитывается за них. Со всей суммы, по которой истек срок составления авансового отчета, налоговики требуют удержать НДФЛ. Причем судьи в некоторые регионах поддерживают такую позицию (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.12.15 № Ф10-4388/2015).

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