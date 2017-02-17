Компания вправе так поступить, но не исключены споры с инспекторами.

Компания вправе создавать резерв по сомнительным долгам в налоговом учете. Порядок формирования описан в статье 266 НК РФ. Кодекс не запрещает создавать резерв на дебиторку контрагента, если у него перед компанией есть встречная кредиторская задолженность. К тому же сам взаимозачет — это право, а не обязанность компании. А значит, можно включить всю сумму в резерв. Так же считают и столичные инспекторы (письмо УФНС России по г. Москве от 05.03.14 № 16–15/020341). Инспекторы в других регионах зачастую снимают расходы. Доказать свою правоту получается только в суде (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.12.15 № Ф01-5299/2015).

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