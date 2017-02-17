Компания выдала работнице беспроцентный заем в январе сроком на два года. У сотрудницы возникает материальная выгода от экономии на процентах. Но сотрудница ушла в длительный отпуск без содержания и доходов не получает. Поэтому удерживать налог не с чего. Определять материальную выгоду все равно надо ежемесячно?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, рассчитывать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах надо ежемесячно (п. 1 ст. 223 НК РФ). Удержать налог надо с ближайшей выплаты. Если до конца года фирма не сможет удержать налог, надо будет сообщить в инспекцию о неудержанном НДФЛ не позднее 1 марта 2018 года.
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