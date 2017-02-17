Да, рассчитывать НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах надо ежемесячно (п. 1 ст. 223 НК РФ). Удержать налог надо с ближайшей выплаты. Если до конца года фирма не сможет удержать налог, надо будет сообщить в инспекцию о неудержанном НДФЛ не позднее 1 марта 2018 года.

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