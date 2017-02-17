Безопаснее подать в инспекцию заявление по форме ЕНВД-1.

Компания, которая будет работать на вмененке, подает в инспекцию заявление о постановке на учет по форме ЕНВД-1 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@). В нем надо записать адрес магазина. Причем точный: с названием улицы, номером строения, корпуса, офиса.

Кодекс не требует уведомлять налоговую о том, что компания переехала из одного магазина в другой. Но инспекторы рекомендуют сообщить о новом месте торговли. Для этого надо заполнить форму ЕНВД‑1, в которой записать новый адрес.

Дополнительно стоит заполнить форму ЕНВД-3, чтобы сообщить о закрытии старой точки. На титульном листе формы надо записать код причины подачи заявления — 4 «Иное». А в приложении — код вида деятельности и адрес закрытой точки.