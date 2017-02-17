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Какие коды ставить в 2‑НДФЛ за 2016 год — старые или новые

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17 февраля 19 просмотров

Фирма перевела на вмененку розничную торговлю детской одеждой. Арендует точку на рынке. Но скоро переедет в торговый центр, который находится на территории той же инспекции. Надо ли подавать какие-то сведения в инспекцию?

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отвечает:

Безопаснее подать в инспекцию заявление по форме ЕНВД-1.

Компания, которая будет работать на вмененке, подает в инспекцию заявление о постановке на учет по форме ЕНВД-1 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@). В нем надо записать адрес магазина. Причем точный: с названием улицы, номером строения, корпуса, офиса.

Кодекс не требует уведомлять налоговую о том, что компания переехала из одного магазина в другой. Но инспекторы рекомендуют сообщить о новом месте торговли. Для этого надо заполнить форму ЕНВД‑1, в которой записать новый адрес.

Дополнительно стоит заполнить форму ЕНВД-3, чтобы сообщить о закрытии старой точки. На титульном листе формы надо записать код причины подачи заявления — 4 «Иное». А в приложении — код вида деятельности и адрес закрытой точки.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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