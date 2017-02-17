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17 февраля 25 просмотров

Учет у предпринимателя. Он зарегистрировался в мае прошлого года. Сразу перешел на упрощенку. Вид деятельности — оптовая торговля мебелью. Раньше он закупал товар, а сейчас хочет сам его изготавливать. Вправе ли бизнесмен применять нулевую ставку по упрощенке?

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отвечает:

Кодекс разрешает регионам устанавливать нулевую ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Применять ее можно в течение двух лет со дня регистрации (п. 4 ст. 346.20 НК РФ).

Чтобы применять нулевую ставку, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, предприниматель должен вести бизнес в социальной, производственной, научной сфере или оказывать бытовые услуги. Выручка от этой деятельности должна быть не менее 70 процентов (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Область изготовления мебели относится к льготной деятельности.

Во-вторых, предприниматель должен зарегистрироваться после вступления закона в силу. Закон № 9/2009-ОЗ действует с 13 апреля 2015 года. Бизнесмен зарегистрировался позже.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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