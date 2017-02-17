Кодекс разрешает регионам устанавливать нулевую ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Применять ее можно в течение двух лет со дня регистрации (п. 4 ст. 346.20 НК РФ).

Чтобы применять нулевую ставку, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, предприниматель должен вести бизнес в социальной, производственной, научной сфере или оказывать бытовые услуги. Выручка от этой деятельности должна быть не менее 70 процентов (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Область изготовления мебели относится к льготной деятельности.

Во-вторых, предприниматель должен зарегистрироваться после вступления закона в силу. Закон № 9/2009-ОЗ действует с 13 апреля 2015 года. Бизнесмен зарегистрировался позже.