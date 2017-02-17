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Налоговики хотят, чтобы компания уточнила адрес

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17 февраля 47 просмотров

Компания заключила трудовой договор с иностранцем. Дата составления договора — 1 февраля 2017 года. Работник и директор подписали договор 5 февраля. По контракту сотрудник должен приступить к работе только 15-го числа. В какой срок уведомить ФМС о заключении договора?

Формы по теме

отвечает:

Безопаснее уведомить ФМС не позднее 9 февраля.

Компания, которая заключает трудовой договор с иностранцем, уведомляет об этом ФМС (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Срок — три рабочих дня с даты заключения трудового договора.

Закон № 115-ФЗ не уточняет, когда договор считается заключенным. Точного определения нет и в ТК РФ. Есть три разные даты: заключения договора, составления и выхода сотрудника на работу. Договор вступает в силу, когда его подпишут обе стороны (ст. 61 ТК РФ). А значит, это и есть дата заключения договора. Также считают опрошенные нами трудинспекторы на местах.

Из закона также не ясно, надо ли включать в трехдневный срок день, когда стороны заключили контракт. УФМС на местах считают, что надо. Но по нормам гражданского и налогового кодекса срок начинает течь со следующего дня после события, которым определено начало течения срока (п. 2 ст. 6.1 НК РФ, ст. 191 ГК РФ). Эти правила можно применять и при расчете срока на уведомление УФМС. Так считают и судьи в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.02.15 № Ф07-1420/2014). Но, если компания не готова спорить, безопаснее считать срок с 5 февраля. А значит, подать уведомление не позднее 9 февраля.

Форма уведомления утверждена приказом ФМС России от 28.06.10 № 147. Отправить сообщение можно по почте, лично или через интернет (п. 6 Приложения 21 к приказу № 147). Если не уложиться в срок, то компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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