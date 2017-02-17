Нет, квитанция подтверждает только факт оплаты. Еще нужно обосновать, что расходы на такси связаны с деловой поездкой (ст. 252 НК РФ, письмо Минфина России от 09.10.15 № 03-03-06/57885).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, квитанция подтверждает только факт оплаты. Еще нужно обосновать, что расходы на такси связаны с деловой поездкой (ст. 252 НК РФ, письмо Минфина России от 09.10.15 № 03-03-06/57885).
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