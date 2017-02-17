Уточненную декларацию за прошлые периоды надо подать в ту же инспекцию, причем с КПП, который был в первичной отчетности (письмо ФНС России от 31.08.15 № ПА-4-6/15235).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Уточненную декларацию за прошлые периоды надо подать в ту же инспекцию, причем с КПП, который был в первичной отчетности (письмо ФНС России от 31.08.15 № ПА-4-6/15235).
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