Нет, обеспечительный платеж имеет черты задатка. А такие платежи не уменьшают базу по налогу (п. 381.1 ГК РФ, п. 32 ст. 270 НК РФ). Подтверждает это и письмо Минфина России от 03.11.15 № 03-03-06/2/63360.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, обеспечительный платеж имеет черты задатка. А такие платежи не уменьшают базу по налогу (п. 381.1 ГК РФ, п. 32 ст. 270 НК РФ). Подтверждает это и письмо Минфина России от 03.11.15 № 03-03-06/2/63360.
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