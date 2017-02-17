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17 февраля 27 просмотров

Фирма платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. В декларации за девять месяцев записали сумму ежемесячных авансов за октябрь—декабрь 2016 года и январь—март 2017 года. Но в ноябре открыли обособленное подразделение. Нужно ли теперь уточнять платежи в отчетности за девять месяцев?

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отвечает:

Нет, не нужно.

Если компания создала подразделение в ноябре, ежемесячные авансы за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года в декларации за девять месяцев не изменятся. Впервые распределить прибыль и налог между головным и обособленным офисом надо за год. То есть в приложении 5 к листу 02 декларации за 2016 год.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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