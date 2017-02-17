Нет, не нужно.

Если компания создала подразделение в ноябре, ежемесячные авансы за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года в декларации за девять месяцев не изменятся. Впервые распределить прибыль и налог между головным и обособленным офисом надо за год. То есть в приложении 5 к листу 02 декларации за 2016 год.