Фирма платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. В декларации за девять месяцев записали сумму ежемесячных авансов за октябрь—декабрь 2016 года и январь—март 2017 года. Но в ноябре открыли обособленное подразделение. Нужно ли теперь уточнять платежи в отчетности за девять месяцев?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не нужно.
Если компания создала подразделение в ноябре, ежемесячные авансы за четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года в декларации за девять месяцев не изменятся. Впервые распределить прибыль и налог между головным и обособленным офисом надо за год. То есть в приложении 5 к листу 02 декларации за 2016 год.