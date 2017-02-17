Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

По какой форме сдавать 2‑НДФЛ и 6‑НДФЛ за год и какие коды ставить

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4
17 февраля 32 просмотра

Как отразить в 6-НДФЛ за 2016 год сентябрьскую зарплату, выданную в октябре?

Формы по теме

отвечает:

Если зарплата за сентябрь в октябре, в 6-НДФЛ за 2016 год укажите ее разделе 2 (строки 100–140).

Напомним, что годовой 6-НДФЛ нужно сдать не позднее 1 апреля 2017 года. Но советуем не затягивать – в апреле сдавать уже расчет за I квартал. Подсказки, чтобы заполнить 6-НДФЛ за 2016 год без ошибок, читайте в рекомендации. Там же вы найдете готовый пример отчета.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняйте по общим правилам для налоговой отчетности. Также учтите особенности, которые прописаны в приложении 2 к приказу ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450. Если возникли трудности или что-то непонятно, обратитесь в свою налоговую – инспекторы обязаны вас проконсультировать (письмо ФНС России от 27 июля 2016 г. № БС-3-11/3426).

3Форма 6-НДФЛ небольшая. Но все разделы в ней обязательны. Форма включает в себя:

  • титульный лист;
  • раздел 1 «Обобщенные показатели»;
  • раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц».

В целом форму составляют нарастающим итогом: за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за календарный год. Сведения для заполнения расчета берите из регистров налогового учета по НДФЛ (п. 2.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450).

По каждому коду ОКТМО составляйте отдельный расчет. Если ошибетесь, придется сдавать уточненку.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.