Если зарплата за сентябрь в октябре, в 6-НДФЛ за 2016 год укажите ее разделе 2 (строки 100–140).

Напомним, что годовой 6-НДФЛ нужно сдать не позднее 1 апреля 2017 года. Но советуем не затягивать – в апреле сдавать уже расчет за I квартал. Подсказки, чтобы заполнить 6-НДФЛ за 2016 год без ошибок, читайте в рекомендации. Там же вы найдете готовый пример отчета.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняйте по общим правилам для налоговой отчетности. Также учтите особенности, которые прописаны в приложении 2 к приказу ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450. Если возникли трудности или что-то непонятно, обратитесь в свою налоговую – инспекторы обязаны вас проконсультировать (письмо ФНС России от 27 июля 2016 г. № БС-3-11/3426).

3Форма 6-НДФЛ небольшая. Но все разделы в ней обязательны. Форма включает в себя:

титульный лист;

раздел 1 «Обобщенные показатели»;

раздел 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц».

В целом форму составляют нарастающим итогом: за I квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за календарный год. Сведения для заполнения расчета берите из регистров налогового учета по НДФЛ (п. 2.1 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450).

По каждому коду ОКТМО составляйте отдельный расчет. Если ошибетесь, придется сдавать уточненку.