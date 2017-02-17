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17 февраля 28 просмотров

Как определить категорию транспортного средства, чтобы рассчитать налог?

отвечает:

Категорию посмотрите в графе 4 паспорта транспортного средства (ПТС). Всего есть пять категорий. Они обозначены латинскими буквами от A до E. Но часто, чтобы правильно определить ставку налога, помимо категории, нужно учитывать еще и тип автомобиля. Где узнать тип автомобиля, смотрите в рекомендации.

Категория транспортного средства влияет ставку транспортного налога, как и технические характеристики (мощность, тяга, вместимость) (ст. 361 НК РФ).

Категории транспортных средств перечислены в статье 361 Налогового кодекса РФ. К ним, например, относятся:

  • легковые автомобили;
  • мотоциклы и мотороллеры;
  • автобусы;
  • грузовые автомобили;
  • другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
  • катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства;
  • яхты и другие парусно-моторные суда;
  • гидроциклы;
  • самолеты, вертолеты;
  • несамоходные (буксируемые) суда и др.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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