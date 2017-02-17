Категорию посмотрите в графе 4 паспорта транспортного средства (ПТС). Всего есть пять категорий. Они обозначены латинскими буквами от A до E. Но часто, чтобы правильно определить ставку налога, помимо категории, нужно учитывать еще и тип автомобиля. Где узнать тип автомобиля, смотрите в рекомендации.
Категория транспортного средства влияет ставку транспортного налога, как и технические характеристики (мощность, тяга, вместимость) (ст. 361 НК РФ).
Категории транспортных средств перечислены в статье 361 Налогового кодекса РФ. К ним, например, относятся:
- легковые автомобили;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы;
- грузовые автомобили;
- другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
- катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства;
- яхты и другие парусно-моторные суда;
- гидроциклы;
- самолеты, вертолеты;
- несамоходные (буксируемые) суда и др.