Категорию посмотрите в графе 4 паспорта транспортного средства (ПТС). Всего есть пять категорий. Они обозначены латинскими буквами от A до E. Но часто, чтобы правильно определить ставку налога, помимо категории, нужно учитывать еще и тип автомобиля. Где узнать тип автомобиля, смотрите в рекомендации.

Категория транспортного средства влияет ставку транспортного налога, как и технические характеристики (мощность, тяга, вместимость) (ст. 361 НК РФ).

Категории транспортных средств перечислены в статье 361 Налогового кодекса РФ. К ним, например, относятся: