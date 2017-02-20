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Можно ли теперь досрочно платить взносы

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№4
20 февраля 47 просмотров

В феврале компания купила уличную световую вывеску с надписью «Автосервис» за 45 тыс. рублей и повесила ее перед входом в свой офис. Вправе ли фирма списать такие расходы?

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отвечает:

Да, вправе.

На вывеске есть только информация о деятельности компании. Это значит, что в ней нет рекламы (п. 2, 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ, ст. 9 Закона РФ от 07.02.92 № 2300‑1). Вывеска стоит дешевле 100 тыс. рублей, поэтому в налоговом учете не является амортизируемым имуществом (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ). А значит, расходы на ее покупку можно списать как материальные (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Компания вправе сама выбрать, как учесть вывеску дешевле 100 тыс. рублей: равномерно в течение срока использования или единовременно (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Актив, который стоит дороже 40 тыс. рублей, в бухучете относится к амортизируемому. Поэтому при расчете налога на прибыль удобнее списывать расходы также равномерно. Тогда не возникнет налоговых разниц.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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