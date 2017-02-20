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№4
20 февраля 23 просмотра

Компания ремонтируте помещения в городе и области. В феврале купила партию кафельной плитки. Поставщик записал в строке «валюта» счета-фактуры графическое изображение рубля. Вправе ли фирма заявить вычет по такому документу?

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отвечает:

Безопаснее попросить поставщика выставить исправленный счет-фактуру.

В строке 7 счета-фактуры поставщик должен записать наименование и код валюты из общероссийского классификатора (утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст). То есть надо записать «Российский рубль, код 643» (подп. «м» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Графическое изображение рубля — это изображение в виде буквы Р с горизонтальной чертой в нижней части (информация от 11.12.13). Банк разместил изображение на сайте cbr.ru в разделе «Банк России сегодня». Заявлять вычет по счету-фактуре с таким символом рискованно. Проверяющие не смогут установить точную сумму сделки и НДС по такому документу (п. 2 ст. 169 НК РФ). Поэтому безопаснее попросить поставщика переделать счет-фактуру.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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