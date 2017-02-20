Нет, не нарушла. Главное, согласовать с сотрудником дату выдачи зарплаты.

Выдавать зарплату сотрудникам надо не менее чем раз в полмесяца. Об этом сказано в части 6 статьи 136 ТК РФ. Например, 20-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего. Отпускные компания выдает за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). В данном случае сотрудник уходит в отпуск с 16 февраля по 16 марта. За этот период он получает средний заработок и зарплата ему не положена.

Тот факт, что компания заранее выдает зарплату за февраль, права работника не нарушает. Ведь досрочная выплата, наоборот, улучшает положение сотрудника. Но безопаснее взять у работника заявление о том, что он просит выдать зарплату за февраль вместе с отпускными. Тогда проблем с проверяющими не будет. Это нам подтвердили и в Роструде.

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