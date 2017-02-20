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Февраль

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№4
20 февраля 114 просмотров

Компания выдает зарплату два раза в месяц — 20-го числа и 5-го числа следующего месяца. 16 февраля один сотрудник ушел в отпуск на 28 дней.13 февраля фирма выдала зарплату за отработанные дни февраля вместе с отпускными. Аванс за март работник получит только 20 марта. Не нарушила ли фирма правила части 6 статьи 136 ТК РФ о том, что зарплату надо выдавать не реже чем каждые полмесяца?

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отвечает:

Нет, не нарушла. Главное, согласовать с сотрудником дату выдачи зарплаты.

Выдавать зарплату сотрудникам надо не менее чем раз в полмесяца. Об этом сказано в части 6 статьи 136 ТК РФ. Например, 20-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего. Отпускные компания выдает за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). В данном случае сотрудник уходит в отпуск с 16 февраля по 16 марта. За этот период он получает средний заработок и зарплата ему не положена.

Тот факт, что компания заранее выдает зарплату за февраль, права работника не нарушает. Ведь досрочная выплата, наоборот, улучшает положение сотрудника. Но безопаснее взять у работника заявление о том, что он просит выдать зарплату за февраль вместе с отпускными. Тогда проблем с проверяющими не будет. Это нам подтвердили и в Роструде.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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